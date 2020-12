Película de Netflix "Mank" se sumerge en la controversia del guionista de "El Ciudadano Kane"

LOS ÁNGELES, 3 dic (Reuters) - La nueva película “Mank”, que se estrena el viernes en Netflix, lleva a la audiencia a la época dorada de Hollywood de la década de 1930 con una mirada a la realización de una de las joyas más celebradas de la industria cinematográfica.

El director Fincher en los AFI Awards, Beverly Hills, EEUU, 13 enero 2012. REUTERS/Fred Prouser

Filmada en blanco y negro, “Mank” se enfoca en el escritor Herman J. Mankiewicz mientras trabaja en “El Ciudadano Kane”, el clásico del cine de 1941, considerado por muchos como la mejor película de todos los tiempos. Mankiewicz y el director Orson Welles se disputaron quién se atribuiría el guión.

“Mank” fue dirigida por David Fincher y está basada en un guión escrito por su padre, Jack, quien murió en 2003. Fincher dijo que quería que la película diera vida al proceso de filmación y a las coloridas personalidades detrás de ella.

“Este fue un terreno de juego realmente maravilloso”, declaró Fincher en una reciente proyección online de “Mank”.

“Tenías un gran personaje en el centro que puede exponer muy deliciosamente todo lo que encuentra. Y fue un gran avatar para echar un vistazo a Hollywood en su momento de esplendor”.

“Mank” ha encantado a muchos críticos de cine, recibiendo un 89% de críticas positivas en la página web Rotten Tomatoes, que publica reseñas de películas.

Gary Oldman, quien interpreta a Mank, dijo que actuó sin las prótesis que lo ayudaron en otros papeles.

“Me alegro de haber tomado ese camino porque no hay trucos, no hay fuegos artificiales, no hay pelucas, no hay narices falsas, no hay prótesis, no hay relleno”, dijo Oldan. “Simplemente es puro y está ahí”.

Los realizadores recrearon los sets de filmación y los estudios, replicando la moda, los estilos de iluminación y de edición usados en ese momento.

Amanda Seyfried, quien interpreta a la actriz Marion Davies, comentó que los decorados de “Mank” eran “surrealistas”.

“Estuve envuelta en esa era, la era dorada de Hollywood”, dijo a Reuters vía Zoom.