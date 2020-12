Un iceberg está en curso de colisionar con isla poblada por pingüinos en el Atlántico Sur

9 dic (Reuters) - Un enorme iceberg se dirige hacia la isla Georgia del Sur en el Atlántico Sur, donde los científicos dicen que una colisión podría devastar su vida silvestre, que incluye pingüinos, focas y albatros.

A view of the A-68A iceberg from a Royal Air Force reconnaissance plane near South George island, November 18, 2020. Picture taken November 18, 2020. UK Ministry of Defence/Handout via REUTERS