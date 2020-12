Exportação de café verde do Brasil tem recorde em novembro

Colheita de café em São João da Boa Vista REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações brasileiras de café verde alcançaram um recorde de 275,84 mil toneladas (ou 4,6 milhões de sacas de 60 kg) em novembro, alta de 39,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados do Ministério da Economia divulgados nesta terça-feira.

A nova máxima histórica supera o volume registrado em dezembro de 2018, de cerca de 4,1 milhões de sacas, e também mostra um avanço 850 mil de sacas na comparação com outubro, segundo os dados do ministério.

O Brasil está escoando uma safra recorde colhida em 2020, conforme analistas, em ano em que as vendas externas estão sendo beneficiadas pela valorização do dólar, que favorece os exportadores do país e a formação de preços em reais para produtores.

O país caminha para fechar o ano com exportações totais de café (incluindo industrializado) em recorde acima de 44 milhões de toneladas, refletindo o tamanho da safra de 2020, conforme estimativa do Rabobank.

No mercado de milho, os embarques subiram 19% no mês passado, para 4,89 milhões de toneladas, mostraram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Em contrapartida, as exportações de soja do Brasil tiveram forte recuo de 70,3% em novembro, para 1,47 milhão de toneladas, diante de baixos níveis de estoques da oleaginosa após fortes vendas em meses anteriores.