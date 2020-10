Ritmo de exportação de minério de ferro do Brasil cai 11,3% até a 2ª semana de outubro

Minério de ferro do Brasil é entregue para siderúrgica no norte da Inglaterra. 29 de maio de 2012. REUTERS/Nigel Roddis.

SÃO PAULO (Reuters) - A média de embarques de minério de ferro do Brasil por dia recuou 11,3% até a segunda semana de outubro, ante o ritmo registrado no mesmo mês de 2019, para 1,37 milhão de toneladas, conforme dados do governo federal divulgados nesta terça-feira, contrariando tendência positiva vista nos últimos meses.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações de minério acumulam 9,63 milhões de toneladas na parcial de outubro.

Em contrapartida, a média diária de embarques de petróleo subiu 27,5% no período avaliado, para 305,22 mil toneladas.

Entre as commodities agrícolas, a média de exportações de milho por dia avançou 7,3% até a segunda semana de outubro, para 293,75 mil toneladas, enquanto a média de vendas externas de açúcar disparou 101,2% no período, para 176,05 mil toneladas ao dia, mantendo ritmo forte deste ano.