Brasil bate recorde mensal nas exportações de açúcar em outubro

Sacas de açúcar em unidade de processamento em Campos dos Goytacazes (RJ) 10/11/2010 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de açúcar do Brasil somou 4,2 milhões de toneladas em outubro, novo recorde mensal, ao superar a marca de 3,93 milhões de toneladas registrada no mesmo mês de 2012, conforme dados do governo federal divulgados nesta terça-feira.

Em relação a outubro de 2019, os embarques do adoçante representam um salto de 119%.

As exportações de açúcar do Brasil, principal exportador global da commodity, têm sido beneficiadas pela maior produção nacional, menor oferta em importantes países concorrentes e um câmbio favorável a embarques, segundo especialistas.

Até a quarta semana do mês, o país já havia embarcado 3,2 milhões de toneladas, sinalizando que estava a caminho de uma nova máxima.

Outro destaque vai para as exportações brasileiras de café verde, que alcançaram 225,4 mil toneladas em outubro, ante 199,5 mil toneladas no mesmo mês de 2019, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).