Exportação de minério de ferro do Brasil sobe quase 20% em setembro

Navio carregado com minério de ferro para exportação em São Luís (MA) 09/12/2011 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações brasileiras de minério de ferro avançaram 18,5% em setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, para 37,86 milhões de toneladas, em período em que a Vale previu aumentar o ritmo de produção, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta quinta-feira.

O café verde registrou alta de 18% nas vendas externas do mês passado, para 221 mil toneladas --equivalente a 3,68 milhões de sacas de 60 kg, com a colheita de uma grande safra virtualmente finalizada.

Os embarques de milho atingiram 6,6 milhões de toneladas em setembro ante 6,44 milhões um ano antes, com o aumento na disponibilidade do grão para exportação, após a colheita da segunda safra no país.

Já o açúcar marcou um salto para 3,62 milhões de toneladas ante 1,71 milhão em setembro do ano passado, aproximando-se do maior volume exportado na história.

Até o momento, o recorde mensal de açúcar embarcado pelo país foi de 3,93 milhões de toneladas, em outubro de 2012, de acordo com Secex.