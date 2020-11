Importação chinesa de soja em outubro dispara com aumento de cargas do Brasil e EUA

Lavoura de soja. REUTERS/Bryan Woolston

PEQUIM (Reuters) - As importações de soja pela China aumentaram 41% em outubro em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas divulgados neste sábado, à medida que as cargas desalfandegadas do Brasil e as chegadas do produto dos EUA aumentaram.

O maior importador de soja do mundo trouxe 8,69 milhões de toneladas da oleaginosa em outubro, ante 6,18 milhões de toneladas no mesmo mês do ano anterior, já que os processadores reservaram os grãos brasileiros anteriormente com boas margens de esmagamento e mais grãos dos EUA começaram a entrar.

Os números caíram ante as 9,8 milhões de toneladas de setembro, uma vez que os embarques do Brasil começaram a diminuir com a oferta sendo reduzida no país da América do Sul. [nL4N2H40WH]

“As importações de soja dos EUA aumentaram em outubro”, disse Xie Huilan, analista da consultoria agrícola Cofeed, antes da divulgação dos dados.

“A maioria restante ainda é de soja brasileira, que (processadores) compraram muito barato antes”, disse Xie.

“Espera-se que o ritmo de compra diminua um pouco nos próximos meses, uma vez que os processadores já encomendaram muitos grãos brasileiros antes, e os grãos dos EUA também aumentarão”, disse um operador no norte da China.

“Em fevereiro e março, voltaremos a mudar para o grão brasileiro”, disse o esmagador, que não quis ser identificado por não ter autorização para falar com a mídia.

Em fevereiro, o Brasil (maior produtor e exportador global) já contará com a oferta da safra nova, cuja colheita começa em janeiro.