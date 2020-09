Los casos del virus en todo el mundo superan los 26,3 millones y las muertes alcanzan las 867.401

4 sep (Reuters) - Más de 26,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 867.401 han muerto, según un recuento de Reuters.

FILE PHOTO: A computer image created by Nexu Science Communication together with Trinity College in Dublin, shows a model structurally representative of a betacoronavirus which is the type of virus linked to COVID-19, shared with Reuters on February 18, 2020. NEXU Science Communication/via REUTERS