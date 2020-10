Los casos del virus en todo el mundo superan los 35,34 millones y las muertes alcanzan las 1.039.158

Más de 35,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.039.158 han muerto, según un recuento de Reuters.

Health workers in personal protective equipment (PPE) collect swab samples from migrants who returned from their hometown at a railway station during a rapid antigen testing campaign for the coronavirus disease (COVID-19), on the outskirts of Mumbai, India, October, 3, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas