Los casos del virus en todo el mundo superan los 69,17 millones y las muertes alcanzan las 1.576.009

Más de 69,17 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.576.009 han muerto, según un recuento de Reuters.

FILE PHOTO: A healthcare worker at LAC USC Medical Center tests a person at a drive through testing center during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Los Angeles, California, U.S., December 10, 2020. REUTERS/Mike Blake