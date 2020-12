Los casos del virus en todo el mundo superan los 76,91 millones y las muertes alcanzan las 1.696.364

Más de 76,91 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.696.364 han muerto, según un recuento de Reuters.

A medical professional puts on personal protective equipment as patients are treated for the coronavirus disease (COVID-19) at United Memorial Medical Center in Houston, Texas, U.S., November 12, 2020. REUTERS/Callaghan O'Hare