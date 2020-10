Brasil registra 290 novas mortes por Covid-19 e total soma 150,5 mil

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 290 novas mortes causadas por Covid-19, o que elevou o total no país a 150.488, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, também foram notificados 12.345 novos casos da doença, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.094.982.

Enquanto isso, o número de recuperados é de 8,94 milhões e o de pacientes em acompanhamento é 948,6 mil. Os dados de recuperados e em acompanhamento subiram acentuadamente em relação ao levantamento divulgado na véspera, quando eram de 4,45 milhões e 478,7 mil, respectivamente. O ministério não informou o motivo para a mudança repentina.

O Brasil é o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo em número de mortos, após os EUA.