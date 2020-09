Índia reporta recorde global de casos diários de Covid e deve ultrapassar Brasil em infecções

NOVA DÉLI (Reuters) - A Índia reportou mais de 90.000 casos do novo coronavírus no domingo, um recorde diário global, de acordo com dados do ministério federal da saúde.

Foram 90.632 casos novos nas 24 horas de domingo, segundo dados do Ministério da Saúde e Bem Estar da Família, enquanto o número de óbitos subiu em 1.065 para 70.626.

O país deve ultrapassar o Brasil na segunda-feira como o segundo país mais afetado pelo total de infecções e ficará atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 6,4 milhões de casos e quase 193 mil mortes.

Os casos de coronavírus na Índia atingiram 4,1 milhões e cerca de 3,2 milhões de pessoas afetadas foram tratadas até agora, mostraram os dados do governo.

Especialistas médicos disseram que o país está presenciando uma segunda onda da pandemia em algumas partes do país, e que o número de casos aumentou devido ao aumento dos exames e à redução das restrições à movimentação das pessoas.