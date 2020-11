Brasil registra 254 mortes por Covid-19 no sábado, diz ministério

Estudante em São Paulo em frente a cartaz sobre a doença. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 254 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 162.269, informou o Ministério da Saúde, embora números diários de três Estados sigam desatualizados devido a problemas técnicos.

Assim como na véspera, a notificação de novos casos da doença provocada pelo coronavírus também foi impactada pelo incidente eletrônico. De acordo com a pasta, 22.380 novas infecções foram reportadas nesta sábado, com o total de casos no país atingindo 5.653.561.

São Paulo, Amapá e Mato Grosso do Sul são os Estados que permaneceram com números desatualizados, após o ministério identificar na sexta-feira um incidente em páginas web que desconfigurou layouts. [nS0N2GD01K]

Estado mais afetado pela Covid-19, São Paulo continua com os mesmos números totais reportados na última quinta-feira. Já Mato Grosso do Sul chegou a ter a contagem de casos atualizada, mas seu número de óbitos também remete a quinta-feira.

O Amapá, por sua vez, segue com os dados da última quarta-feira. À parte do incidente eletrônico reportado pelo governo, o Estado da região Norte sofre com problemas no fornecimento de energia.

O Ministério da Saúde disse que as informações sobre a pandemia serão atualizadas após restabelecimento de sua rede.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.