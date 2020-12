Creciente interés de inversores impulsa al Bitcoin a superar los 23.000 dólares

LONDRES, 17 dic (Reuters) - El Bitcoin subió a un máximo histórico el jueves, sólo un día después de superar el hito de los 20.000 dólares por primera vez, en medio del creciente interés de los grandes inversores.

FILE PHOTO: A representation of virtual currency Bitcoin is seen in front of a stock graph in this illustration taken November 19, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration