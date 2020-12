Fuerte sismo afecta a Croacia; Eslovenia cierra planta nuclear como precaución

Imagen de casas destruidas y un año dañado después de un sismo en Petrinja, Croacia. 29 de diciembre, 2020. Slavko Midzor/PIXSELL via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE EN CROACIA. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.