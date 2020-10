Daimler supera las previsiones en el tercer trimestre al recuperarse la demanda

FRÁNCFORT, 16 oct (Reuters) - Las acciones de Daimler subían un 4,5% el viernes después de que el fabricante de coches de lujo anunciara que los resultados del tercer trimestre superaron las previsiones, impulsados por un repunte mejor de lo esperado de las ventas de coches de lujo en septiembre.

FILE PHOTO: The Daimler AG sign with raindrops is pictured before the company's annual news conference in Stuttgart, Germany, February 4, 2016. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo