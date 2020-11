Más de 700 miembros de pandillas arrestados en Centroamérica en acciones asistidas por EEUU

Imagen de archivo. Miembros de pandillas son vistos dentro de una celda en la cárcel de Quezaltepeque durante una gira de medios, en Quezaltepeque, El Salvador. 4 de septiembre de 2020. REUTERS/Jose Cabezas/File photo SEARCH "POY STORIES 2020" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY