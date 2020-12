Año 2020 cierra con cifra récord de periodistas encarcelados: informe

15 dic (Reuters) - Un número récord de periodistas han sido encarcelados durante 2020, según datos publicados el martes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con gobiernos de todo el mundo reprimiendo la cobertura mediática de la pandemia o suprimiendo la información sobre los disturbios civiles que se han producido a lo ancho del globo.

FILE PHOTO: Law enforcement officers detaining a journalist who was on assignment are photographed by a Reuters photographer shortly before his detention, in central Minsk, Belarus August 27, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko