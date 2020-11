Alibaba y JD.com dicen que EEUU fue el mayor vendedor a China durante el Día del Soltero

PEKÍN/SHANGHÁI, 12 nov (Reuters) - Alibaba y JD.com indicaron el jueves que Estados Unidos fue el mayor vendedor de bienes a China durante el Día del Soltero, que generó cerca de 116.000 millones de dólares en volumen de mercancías para las dos empresas.

El Día del Soltero, que suele durar 24 horas, es el evento de compras más importante del mundo, por delante del ‘Black Friday’ y el ‘Cyber Monday’. Muchas compañías online ofrecen ofertas durante esa jornada.

Este año, empresas como Alibaba Group Holding Ltd y JD.com Inc ofrecieron promociones durante varios días, que dieron como resultado un aumento de las ventas, lo que se interpretó como la recuperación de la economía China tras el coronavirus.

Los consumidores, que no pueden viajar al extranjero debido a la pandemia, se lanzaron sobre los descuentos y ofertas de empresas como Huawei Technologies Co Ltd o la japonesa Uniqlo, que pertenece a Fast Retailing Co Ltd.

Alibaba generó un volumen bruto de mercancía (GMV) de 498.200 millones de yuanes (75.280 millones de dólares). JD.com, que registró 271.500 millones de yuanes en GMV, dijo a Reuters que entre los productos más vendidos figuraban los iPhones de Apple Inc, los tónicos Lancome de L’Oreal SA y los televisores LCD inteligentes de 60 pulgadas de Sharp Corp.

Alibaba ofreció promociones en dos ventanas desde el 1 de noviembre, pero calculó el GMV en 11 días. JD.com ofreció ofertas desde el 1 hasta el 11 de noviembre.

Sin embargo, el evento se vio ensombrecido por la noticia de que China pretende aplicar reglas antimonopolio para las plataformas de Internet. Las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong, golpeadas después de que los reguladores echaran por tierra la salida a bolsa de Ant Group, su filial de tecnología financiera, cayeron otro 10% el miércoles, pero subían un 3% al mediodía del jueves en Asia.

Alibaba dijo que entre los países que más vendieron durante esta edición del Día del Soltero también estaban Australia, Alemania, Japón y Corea del Sur. Más de 470 empresas superaron los 100 millones de yuanes en GMV.

($1 = 6,6181 yuanes chinos renminbi)