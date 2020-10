Dólar recua ante real em meio a esperanças de estímulo nos EUA

20/03/2019 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda acentuada contra o real logo após a abertura desta quinta-feira, acompanhando um movimento global de enfraquecimento da moeda norte-americana em meio a esperanças sobre um pacote de estímulo econômico nos Estados Unidos.

Enquanto isso, as preocupações fiscais domésticas continuavam no radar em meio a dúvidas sobre o financiamento do projeto assistencialista do governo, trazendo possibilidade de volatilidade para o pregão.

Às 9:10, o dólar recuava 0,47%, a 5,5922 reais na venda.

O dólar futuro de maior liquidez operava em queda de 0,40%, a 5,592 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou em queda de 0,43%, a 5,6188 reais.

O Banco Central fará nesta quinta-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 10 mil contratos com vencimento em março e julho de 2021.