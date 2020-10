Dólar recua ante real com melhora no apetite por risco global

28/08/2018 REUTERS/Marcos Brindicci

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a semana em queda contra o real, em segunda-feira marcada pela fraqueza da moeda norte-americana no exterior depois que dados chineses elevaram as esperanças de uma retomada na atividade da segunda maior economia do mundo, enquanto o otimismo em relação a uma vacina para o coronavírus e a um pacote de estímulo nos Estados Unidos também impulsionavam o apetite por risco.

Às 9:14, o dólar recuava 0,48%, a 5,6146 reais na venda.

Na sessão anterior, na sexta-feira, o dólar à vista teve alta de 0,32%, a 5,6416 reais na venda.

O Banco Central anunciou para esta segunda-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 10,89 mil contratos com vencimento em abril e julho de 2021.