Otimismo global cede espaço a temores sobre vírus e dólar ganha força ante real

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em alta contra o real na manhã desta quinta-feira à medida que o otimismo global sobre o progresso no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19 dava lugar a temores sobre a disseminação global da doença, enquanto a situação fiscal do Brasil continuava no radar.

Às 9:08, o dólar avançava 0,36%, a 5,3564 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro caía 0,11%, a 5,359 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana spot registrou variação positiva de 0,07%, a 5,3372 reais na venda.

O Banco Central anunciou para esta quinta-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.