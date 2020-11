Dólar recua ante real com exterior otimista por transição nos EUA

03/11/2009 REUTERS/Rick Wilking

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu esta terça-feira em queda contra o real, acompanhando o clima no exterior depois que a administração Trump deu o sinal verde para o início de uma transição de governo nos Estados Unidos, embora analistas não descartassem as chances de volatilidade no mercado de câmbio doméstico em meio a dúvidas persistentes sobre a saúde fiscal do Brasil.

Por aqui, os investidores também ficavam de olho na alta de 0,81% do IPCA-15 em novembro, sobre avanço de 0,94% no mês anterior, segundo o IBGE.

Às 9:08, o dólar recuava 0,35%, a 5,4165 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro perdia 0,31%, a 5,424 reais.

A moeda norte-americana à vista fechou o último pregão em alta de 0,90%, a 5,4353 reais na venda.

Nesta terça-feira, o Banco Central fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.