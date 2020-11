Dólar tem leve alta ante real de olho em exterior e incertezas domésticas

26/03/2015 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em leve alta contra o real logo após a abertura desta quarta-feira, depois de ter registrado perdas acentuadas na sessão anterior, com os investidores avaliando o clima positivo no exterior contra as teimosas incertezas fiscais domésticas.

Às 9:08, o dólar avançava 0,07%, a 5,3799 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro tinha alta de 0,11%, a 5,380 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana spot teve queda de 1,09%, a 5,3759 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.