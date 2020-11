Dólar tem queda ante real de olho em exterior e BC

Notas de dólar e real 10/9/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado em queda acentuada contra o real logo após a abertura desta segunda-feira, acompanhando a fraqueza da moeda norte-americana no exterior e reagindo ao aumento do volume ofertado pelo Banco Central do Brasil em leilão de swap cambial, em dia que deve contar com volatilidade devido à formação da Ptax de fim de mês.

Às 9:16, o dólar recuava 0,33%, a 5,3083 reais na venda. Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,76%, a 5,3035 reais.

No último pregão, na sexta-feira, o dólar negociado no mercado interbancário registrou perda de 0,19%, a 5,3261 reais na venda.

O Banco Central aumentou o volume ofertado em leilão de rolagem de swap cambial tradicional previsto para esta segunda-feira, para um ritmo que, se mantido até o fim do mês, representará colocação líquida de dólares no mercado futuro.

A autarquia anunciou na sexta-feira que, entre 11h30 e 11h40 desta segunda, disponibilizaria 16 mil contratos de swap cambial, ou 800 milhões de dólares, para rolagem do vencimento 4 de janeiro de 2021.