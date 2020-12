Dólar ganha terreno ante real com foco em cautela internacional e política doméstica 14/11/2014 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em alta contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, em início de semana marcado por sinais de tensão nas relações entre Estados Unidos e China e temores crescentes em torno das negociações de um acordo comercial pós-Brexit.

No Brasil, todos os olhares se voltavam para Brasília depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) barrou no domingo a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Às 9:10, o dólar avançava 0,73%, a 5,1626 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro subia 0,16%, a 5,164 reais.

No último pregão, na sexta-feira, a divisa norte-americana spot teve queda de 0,28%, a 5,1251 reais na venda.

O Banco Central fará nesta segunda-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 16 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.