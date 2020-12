Dólar ronda estabilidade ante real de olho em tensões globais e dados domésticos 20/03/2019 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou esta terça-feira perto da estabilidade contra o real, com os investidores internacionais monitorando as tensões sino-americanas e os esforços de última hora nas negociações de um acordo comercial do Brexit, enquanto, no Brasil, o IPCA de novembro e a reunião do Copom dominavam o radar.

Às 9:16, o dólar avançava 0,02%, a 5,1260 reais na venda, enquanto o dólar futuro de maior liquidez ganhava 0,45%, a 5,123 reais.

Na véspera, o dólar negociado no mercado interbancário fechou estável, a 5,1249 reais na venda.

Neste pregão, o Banco Central fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 16 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.