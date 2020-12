Dólar recua ante real com exterior otimista e de olho em Copom 20/03/2019 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado em queda ante o real logo após a abertura desta quarta-feira, acompanhando o sentimento otimista no exterior em meio a progresso em direção à ampla distribuição de vacinas para a Covid-19 e esperanças de mais estímulo fiscal nos Estados Unidos, enquanto no Brasil os operadores aguardavam o fim da reunião de política monetária do Banco Central.

Às 9:09, o dólar recuava 0,64%, a 5,0960 reais na venda, enquanto o dólar futuro negociado na B3 tinha queda de 0,47%, a 5,0925 reais.

O dólar à vista fechou a última sessão em leve alta de 0,08%, a 5,129 reais na venda.

Neste pregão, o BC fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 16 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.