Dólar tem perda acentuada ante real após sinalização do BC 20/03/2019 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda acentuada contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, com os agentes do mercado reagindo à mais recente sinalização do Banco Central de que seu compromisso de não subir os juros pode cair em breve.

Às 9:12, o dólar recuava 0,85%, a 5,1296 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro perdia 0,86%, a 5,127 reais.

A moeda norte-americana spot registrou na véspera ganho de 0,87%, a 5,1737 reais na venda.

O Banco Central fará nesta quinta-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 16 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021.