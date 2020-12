Dólar tem perda acentuada contra real em linha com exterior e dados domésticos no radar 10/09/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar apresentava queda acentuada contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, refletindo a fraqueza da divisa norte-americana no exterior em meio a otimismo em relação à distribuição de vacinas e a mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, enquanto, no Brasil, dominava o radar o Relatório de Inflação do Banco Central.

Às 9:10, o dólar recuava 1,09%, a 5,0527 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro tinha queda de 0,63%, a 5,050 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista teve alta de 0,41%, a 5,1082 reais na venda.

O BC fará neste pregão leilão de swap tradicional de até 16 mil contratos com vencimento em abril e setembro de 2021.