Dólar sobe ante real com cautela sobre vírus, apesar de acordo para estímulo nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado em alta contra o real nesta terça-feira, em semana encurtada pelo Natal, com os operadores ainda cautelosos diante de uma nova cepa da Covid-19 de rápida disseminação descoberta no Reino Unido, embora a notícia de um acordo sobre mais estímulo fiscal nos Estados Unidos amparasse o sentimento dos mercados internacionais.

Às 10:34, o dólar avançava 0,16%, a 5,1313 reais na venda, enquanto o dólar futuro de maior liquidez tinha alta de 0,27%, a 5,131 reais.

Esse movimento dava sequência à alta de 0,76% apresentada pelo dólar frente ao real na véspera, quanto terminou em 5,1232 reais na venda, depois que uma nova cepa mais contagiosa do coronavírus descoberta no Reino Unido levou a um lockdown mais rígido na economia britânica, que também enfrentava restrições de viagens e transportes de vários outros países.

A cautela desencadeada pela nova variante da Covid-19, em meio a temores de que ela se espalhe e force mais economias a impor restrições rígidas à atividade, era compensada em parte pela notícia de que o Congresso dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira um pacote de ajuda pelo coronavírus de 892 bilhões de dólares.

A aprovação dará suporte à economia afetada pela pandemia depois de meses de falta de ação ao mesmo tempo em que vai manter o governo federal norte-americano financiado.

“Ativos de risco iniciaram a sessão sem direções claras, com a aprovação de mais estímulos nos EUA e a situação delicada do Reino Unido no radar dos investidores”, escreveu o time econômico da Guide Investimentos.

“Como já era esperado, o intuito do pacote (norte-americano) deve ser alentar a população desempregada e promover alívio para os pequenos empresários do país”, completou.

Diante desses fatores conflitantes, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes tinha estabilidade. Peso mexicano e dólar australiano recuavam contra a moeda norte-americana, enquanto lira turca e rand sul-africano, outros pares arriscados do real, tinham leves ganhos.

Enquanto isso, no Brasil, o foco passava para a política, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometendo que o nome do candidato de seu grupo à presidência da Câmara será anunciado antes do recesso parlamentar.

“Vale notar que as discussões no Plenário da Casa têm sido muito contaminadas pelas disputas políticas sobre a sucessão da Câmara”, comentou a Levante Investimentos em análise diária.

Com a aproximação do fim das atividades legislativas, os mercados seguem frustrados com a falta de avanços na agenda de reformas do governo, em meio a temores persistentes em relação à saúde fiscal do país.

Os analistas da Levante ressaltaram para este pregão que a “aproximação dos feriados do fim do ano reduz a liquidez dos mercados, o que potencialmente amplifica as oscilações.”

O dólar acumula alta de quase 28% contra o real no ano de 2020.

O Banco Central anunciou para esta terça leilão de swap tradicional de até 16 mil contratos com vencimento em maio e setembro de 2021.