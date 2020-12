Dólar cai ante real antes de dados dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda ante o real na manhã desta quarta-feira, acompanhando sinal mais positivo para ativos de risco no exterior e com a moeda norte-americana estabilizando-se ante outros pares após o rali da véspera.

Notas de dólar. 7 de novembro de 2016. REUTERS/Dado Ruvic

Às 10h04, o dólar à vista caía 0,12%, a 5,1581 reais na venda, apagando parte da alta de 0,79% na terça-feira, quando fechou em 5,1639 reais.

O dólar cedia ainda contra rivais emergentes do real, como peso mexicano (-0,21%), rand sul-africano (-0,34%) e rublo russo (-0,75%). Contra uma cesta de moedas, o dólar rondava a estabilidade, antes de uma bateria de indicadores nos Estados Unidos.

Os mercados de forma geral minimizavam a recusa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar um projeto de lei de quase 900 bilhões de dólares para enfrentamento dos impactos do coronavírus, confiantes de que na era Biden mais estímulos serão anunciados. Além disso, segue a atenção para o ritmo de vacinação contra a Covid-19 em países como Reino Unido e EUA.

À medida que o fim do ano vai se aproximando, o volume de negócios tende a se reduzir, deixando o mercado mais suscetível a variações bruscas e fatores técnicos.

Na terça, 203.055 contratos foram negociados no mercado de dólar futuro, o menor volume desde 27 de novembro e 24% abaixo da média das 30 sessões anteriores.

“Outra coisa a se prestar atenção é o fato de que a média móvel de 50 dias está se preparando para cruzar abaixo da média de 200 dias, a chamada ‘cruz da morte’, que pode enviar o dólar para baixo de um ponto de vista de longo prazo”, disse o DailyForex em nota.

“O mercado continuará a ver volatilidade, mas certamente parece que a tendência de baixa (do dólar) está bastante intacta”, completaram.

A média móvel de 50 dias está em 5,3909 reais, enquanto a de 200 dias se encontra em 5,3595 reais.

Pela análise do Morgan Stanley, o real ainda está entre as moedas favoritas no mundo emergente, em contraposição a pares como won sul-coreano, dólar de Taiwan e shekel israelense.