Dólar abre último pregão de 2020 com pouca alteração contra o real a caminho de ganho anual de quase 29%

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar passava a cair contra o real logo após a abertura desta última sessão de 2020, acompanhando a fraqueza da divisa norte-americana no exterior em meio a um clima global otimista, com os investidores domésticos avaliando a volatilidade e os reajustes de posições à medida que o ano se aproxima do fim.

Às 9:18, o dólar recuava 0,18%, a 5,1733 reais na venda, mas caminhava para alta anual de aproximadamente 29%.

O dólar futuro negociado na B3 caía 0,89%.

Na véspera, a moeda norte-americana spot registrou queda de 1,10%, a 5,1827 reais na venda.