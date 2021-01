Dólar tem leve queda ante real com disputa por Senado dos EUA em foco 07/02/2011 REUTERS/Lee Jae-Won

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado em leve queda contra o real logo após a abertura desta quarta-feira, acompanhando o clima no exterior em meio à perspectiva de vitória democrata na disputa pela última cadeira do Senado norte-americano, mas com os investidores também reagindo a comentários do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de que o país está “quebrado”.

Às 9:07, o dólar recuava 0,20%, a 5,2539 reais na venda, enquanto, na B3, o dólar futuro operava em queda de 0,67%, a 5,2575 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana negociada no mercado interbancário teve leve queda de 0,11%, a 5,2645 reais na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de swap tradicional para rolagem de até 16 mil contratos com vencimento em maio e setembro de 2021.