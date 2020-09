Dólar supera R$5,50 em meio a temores globais sobre retomada de lockdowns

14/11/2014 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado acima de 5,50 reais -- patamar apontado como nível de resistência da moeda -- nos primeiros negócios desta quarta-feira, refletindo a força da divisa norte-americana no exterior em meio a temores sobre a retomada de lockdowns nas principais economias do mundo, enquanto preocupações fiscais domésticas continuavam no radar.

Às 9:11, o dólar avançava 0,79%, a 5,5116 reais na venda, enquanto o dólar futuro negociado na B3 subia 0,76%, a 5,5125 reais.

Na véspera, o dólar spot teve alta de 1,26%, a 5,4682 reais na venda, máxima desde 31 de agosto.