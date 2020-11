Dólar cai e ameaça suporte de R$5,30 antes de ata do Fed

10/09/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar acelerou as perdas ante o real durante a tarde desta quarta-feira, flertando com o suporte psicológico de 5,30 reais num dia de ampla fraqueza da divisa norte-americana, que no exterior operava nas mínimas em quase três meses antes da divulgação da ata do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos.

Às 15h21, o dólar à vista caía 1,22%, 5,3105 reais na venda, depois de descer a 5,3052 reais há pouco, queda de 1,32%.

Na máxima, alcançada logo após a abertura dos negócios, a cotação subiu 0,37%, para 5,396 reais.

O real liderava os ganhos nos mercados globais, mas era seguido de perto peso chileno (+1,2%), lira turca (+1%) e coroa norueguesa (+0,9%), divisas que também se beneficiam de perspectiva de farta liquidez no mundo.

O mercado aguarda para as 16h (de Brasília) a divulgação pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da ata de sua última reunião de política monetária.

O Fed vem defendendo a manutenção de recursos para financiar suas ferramentas de apoio à economia, especialmente depois de o Tesouro dos EUA anunciar o encerramento de alguns dos principais programas no fim deste ano.

Apesar disso, o mercado vem reagindo com venda de dólar à possível indicação da ex-chair do Federal Reserve Janet Yellen para o comando do Tesouro dos EUA. O entendimento é que a dupla Yellen/Powell --Jerome Powell, atual chair do Fed-- poderia promover uma coordenação sem precedentes entre as políticas monetária e fiscal a fim de garantir a recuperação econômica dos EUA da crise da Covid-19.