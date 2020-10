Dólar fecha acima de R$5,65, na máxima desde maio, com desconforto fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou na máxima em cerca de quatro meses e meio nesta quinta-feira, acelerando os ganhos perto do fechamento e empurrando o real ao posto de divisa com pior desempenho no dia, em sessão de novo mal-estar sobre questões fiscais.

A cotação negociada no mercado à vista subiu 0,61%, a 5,6531 reais, depois de oscilar entre ganho de 0,83% (para 5,6652 reais) e queda de 0,77% (a 5,5756 reais).

O dólar encerrou na máxima desde 20 de maio (5,6902 reais).