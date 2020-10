Dólar fecha em queda, mas longe de mínimas da sessão com dúvidas sobre estímulos nos EUA

REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar começou a semana em queda ante o real, com as operações domésticas seguindo a fraqueza da moeda norte-americana no exterior, mas a cotação fechou longe das mínimas da sessão, conforme investidores pesaram incertezas sobre aprovação de novos estímulos nos Estados Unidos em meio a persistente desconforto relacionado ao coronavírus.

O dólar à vista caiu 0,64% nesta segunda-feira, a 5,6055 reais na venda. A divisa oscilou entre queda de 1,31% (para 5,5675 reais) e alta de 0,10% (para 5,647 reais).

No exterior, o dólar cedia 0,3% no fim da tarde, depois de perder 0,53% na mínima da sessão.