Dólar fecha em queda em dia positivo no exterior com esperanças sobre vacina e estímulos

07/02/2011 REUTERS/Lee Jae-Won

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda ante o real nesta terça-feira, com investidores espelhando o movimento da moeda norte-americana no exterior, num dia positivo para ativos de risco no mundo diante de expectativas de estímulos nos Estados Unidos e de progressos na vacinação contra a Covid-19.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,77%, a 5,0873 reais na venda.

No exterior, o índice do dólar cedia 0,2%, operando próximo de mínimas em dois anos e meio.