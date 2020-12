Dólar fecha em leve alta em dia mais conservador no exterior

Cédulas de real e dólar 10/9/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou com alta discreta nesta sexta-feira, ao fim de um dia de bastante oscilação, com investidores evitando vender a moeda numa sessão de menor apetite por risco no exterior e de maiores tensões políticas no Brasil.

O dólar à vista subiu 0,12% nesta sexta, a 5,0845 reais, após variar entre 5,1185 reais (+0,79%) e 5,0739 reais (-0,08%).

Na semana, a cotação teve alta de 0,73%, depois de quatro semanas consecutivas de perdas.

Em dezembro, a moeda ainda cai 4,90%. Em 2020, o dólar dispara 26,70%.