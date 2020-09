Real engata 3ª semana de perdas, mas cai menos que pares emergentes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, ao fim de uma instável semana na qual o apetite por risco sofreu um golpe em meio a renovados temores sobre o estado da economia mundial e a evolução da Covid-19.

A moeda norte-americana voltou a se aproximar de 5,60 reais nesta sessão, depois de ter superado esse patamar na véspera, mas a partir do fim da manhã as compras diminuíram, o que ajudou a cotação a encerrar mais próxima da mínima intradiária do que da máxima.

O dólar à vista fechou a sessão em alta de 0,74%, a 5,5538 reais na venda --a quinta alta em seis sessões.

Na semana, o ganho foi de 3,29%, terceira semana consecutiva de valorização. Com o movimento dos últimos cinco dias, o dólar passou a acumular apreciação de 1,33% em setembro, elevando os ganhos em 2020 para 38,40%.

A força do dólar ante o real nesta semana ocorreu em sintonia com a reação de preço da moeda no exterior. A divisa foi beneficiada por fluxos de demanda por segurança depois de indicadores apontando desaceleração econômica nos EUA e na Europa elevarem temores sobre a sustentabilidade da recente retomada.

A esse medo se somaram novas medidas de confinamento em algumas nações europeias, enquanto os Estados Unidos seguiram presos a um impasse sobre novos estímulos num momento em que o Federal Reserve expressa que há pouco o que se fazer adicionalmente do lado da política monetária.

O índice do dólar subia 0,3% no fim da tarde, alcançando o maior nível em dois meses. O índice saltava 1,7% na semana, a caminho da maior valorização no período desde a semana finda em 5 de abril. Ante a mínima em dois anos atingida em 1º de setembro, o dólar no exterior acumulava ganho de 3,1%.

Nesta sexta, pares do real como peso colombiano (-1,6%), rand sul-africano (-1,3%) e rublo russo (-1,2%) lideravam as perdas globais. O peso mexicano cedia 0,7%.

“A correção do mercado que esperávamos começou e há mais por vir, apoiando o dólar e o iene. Esperamos que a maior volatilidade das moedas emergentes se sustente para além das eleições nos Estados Unidos”, disseram analistas do Bank of America em nota.

Adicionalmente, o mercado de câmbio doméstico sentiu nos últimos dias impactos de maior estresse na renda fixa, em meio a escalada nas taxas de juros de mercado pela combinação entre aumento das ofertas de títulos públicos pelo Tesouro Nacional, menor demanda pelo mercado e incerteza fiscal --num contexto de Selic nas mínimas históricas.

Há que se chamar atenção, porém, para o melhor desempenho do real no universo das divisas emergentes nesta semana. A moeda brasileira subiu 2,6% ante o peso mexicano, 1,2% frente ao peso colombiano, 0,2% contra o peso chileno e 1,9% em comparação ao rand sul-africano, por exemplo.

Na avaliação do Citi, a “barra” para o real depreciar mais que seus pares está agora “mais alta”, com o banco ressaltando que a recuperação da economia brasileira está emitindo sons “mais altos”.

O Morgan Stanley elevou as projeções para o desempenho da economia brasileira em 2020 e 2021, avaliando que tanto consumidores como empresários estão em melhor situação para contribuírem para a retomada, em meio a uma política monetária estimulativa.

Analistas do banco norte-americano comunicaram a mudança de estimativas em relatório nesta sexta-feira no qual fizeram comparações com as perspectivas para o México --e concluíram que a economia brasileira está “bem à frente” do rival latino-americano na corrida para sair do fundo do poço.