La vacuna dispara las reservas de easyJet tras registrar unas pérdidas históricas

LONDRES, 17 nov (Reuters) - Las reservas de easyJet aumentaron en un 50% tras la publicación de noticias positivas sobre una vacuna contra el coronavirus, proporcionando un breve respiro durante una pandemia que llevó a la aerolínea británica a registrar unas pérdidas anuales de 1.270 millones de libras (1.680 millones de dólares, unos 1.415 millones de euros), las primeras de su historia.

FILE PHOTO: EasyJet airplanes sit on the tarmac at Paris Charles de Gaulle airport in Roissy-en-France during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in France May 25, 2020. Picture taken May 25, 2020. REUTERS/Charles Platiau