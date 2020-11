Finalizar líneas de créditos de emergencia plantea riesgos: Barkin de la Fed

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, posa durante un descanso en una conferencia de la Reserva Federal de Dallas sobre tecnología, en Dallas, Texas, Estados Unidos. 23 de mayo de 2019. REUTERS/Ann Saphir

18 nov (Reuters) - Permitir que expiren los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal el 21 de diciembre plantea riesgos a los mercados financieros, especialmente porque la pandemia se está intensificando, dijo el miércoles el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

“Hoy la mayoría de ellos opera como respaldo; si los mercados empeoraran significativamente, ya estarían preparados y listos para funcionar, y tal vez están creando algo confianza”, añadió Barkin en un evento en línea.

“Si los retiras, no necesariamente es el caso de que se tendrá un gran impacto pero tendrás, sólo diré, un riesgo mayor (...) ¿Crees que estamos lo suficientemente lejos del virus para que ya no los necesitemos? No estoy seguro, (...) el virus estará con nosotros por un tiempo”, agregó.