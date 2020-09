RESUMEN-Autoridades de la Fed discrepan sobre perspectiva de inflación y economía

24 sep (Reuters) - Las autoridades de la Reserva Federal encargadas de guiar la economía en su peor colapso en un siglo discreparon esta semana sobre qué esperar en los próximos meses, con ideas de una recuperación inesperadamente rápida que compiten con las advertencias de un resurgimiento del coronavirus y un padecimiento económico cada vez mayor.

FILE PHOTO: Federal Reserve Board building on Constitution Avenue is pictured in Washington, U.S., March 19, 2019. REUTERS/Leah Millis