Powell de Fed dice podría haber desalojos y morosidad en hipotecas sin más ayuda fiscal

24 sep (Reuters) - No entregar más ayuda fiscal a los hogares podría precipitar una ola de moratorias hipotecarias y desalojos, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una nueva advertencia en medio del continuo punto muerto en el Congreso sobre otro paquete de alivio por el coronavirus.

Aunque los hogares están gastando ahora, tal vez utilizando lo que queda del dinero del paquete de 2,3 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo, “el riesgo es que agoten ese dinero, al final, y tengan que recortar el gasto y tal vez perder sus casas o sus arriendos”, afirmó Powell en una presentación ante la Comisión de Banca del Senado.

“Ese es el riesgo a la baja de que no haya más medidas. No vemos mucho de eso todavía, pero bien podría suceder en un futuro no muy distante”, agregó Powell en la última de tres audiencias ante el Congreso esta semana.