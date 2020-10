Teoria dos Leilões ganha Nobel de Economia

ESTOCOLMO (Reuters) - Os acadêmicos americanos Paul Milgrom e Robert Wilson foram anunciados nessa segunda-feira os vencedores do Nobel de Economia 2020 por seu trabalho com a teoria dos leilões e novos formatos do processo que beneficiaram compradores e vendedores em várias áreas, desde cotas de pesca a slots de pouso de aeronaves.

Entre as análises dos dois economistas da Universidade de Stanford está uma explicação de como os licitantes procuram evitar a chamada “maldição do vencedor”, de pagar mais do que o produto vale, e o que acontece quando os licitantes obtêm um melhor entendimento da noção de valor de seus rivais.

“Os leilões estão por toda parte e afetam nossa vida cotidiana. Os premiados deste ano em Ciências Econômicas, Paul Milgrom e Robert Wilson, aprimoraram a teoria dos leilões e inventaram novos formatos de leilão, beneficiando vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo”, tuitou o site oficial do Prêmio Nobel.

Milgrom e Wilson criaram formatos para vender itens inter-relacionados simultaneamente. Em 1994, as autoridades dos EUA usaram um de seus projetos de leilão para vender frequências de rádio a operadoras de telecomunicações, um movimento desde então copiado em outros países.

Wilson mostrou que licitantes tendem a colocar lances abaixo de sua melhor estimativa do que ele chamou de “valor comum” - isto é, quando o valor de um item é considerado o mesmo para todos - por medo de pagar muito. Milgrom complementou isso com teorias sobre “valores privados”, quando o valor percebido de algo difere de licitante para licitante.

Ele demonstrou que um leilão dará ao vendedor um resultado melhor que o esperado quando os licitantes aprendem mais sobre os valores estimados pelos outros concorrentes durante o processo de licitação.

Falando aos repórteres por telefone, Wilson saudou a “boa notícia” do prêmio e revelou que sua experiência pessoal de participação em leilões foi limitada.

“Eu mesmo nunca participei ativamente de um leilão”, disse Wilson. “Minha esposa disse que compramos skiboots no eBay. Acho que isso foi um leilão.”

Milgrom disse à Reuters que Wilson, que mora do outro lado da rua em Stanford, Califórnia, veio bater em sua porta na madrugada para lhe contar sobre o prêmio compartilhado porque seu telefone estava no modo silencioso para que ele pudesse dormir.

Mesmo com todos os dados disponíveis hoje, os licitantes geralmente pagam pela incerteza, disse Milgrom.

“Por exemplo, se você estivesse fazendo uma licitação para petróleo em alguma área e não sabe quanto petróleo está lá embaixo. Os dados não estarão disponíveis até que você perfure ou licite para rádio espectro e você deseja saber o valor dele, depende de qual será a demanda futura ou o que vai acontecer com a tecnologia futura. “Você tem que fazer estimativas disso que são guiadas apenas por dados. Se suas estimativas estiverem erradas, você estará sujeito à maldição do vencedor”, disse Milgrom.

O prêmio de economia, ganho por nomes como Paul Krugman e Milton Friedman no passado, foi o final dos seis prêmios em 2020, um ano em que o Nobel foi ofuscado pela pandemia COVID-19.

O tradicional jantar dos vencedores de gala em dezembro foi cancelado e outras partes das comemorações estão sendo realizadas digitalmente para evitar o risco de propagação da infecção.

Os prêmios Nobel de medicina, física, química, literatura e paz foram entregues na semana passada.

O prêmio de economia, de 10 milhões de coroas suecas (1,14 milhão de dólares) não é um dos cinco prêmios originais criados no testamento de 1895 do industrial e inventor da dinamite Alfred Nobel, mas foi estabelecido pelo banco central da Suécia e concedido pela primeira vez em 1969.

O Comitê Norueguês do Nobel planeja prosseguir com uma cerimônia de premiação, embora em formato reduzido devido à pandemia do coronavírus, em Oslo em 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel.