Pandemia podría sacar a estadounidenses más pobres de sistema bancario: regulador

Foto de archivo de clientes sacando dinero de cajerso automáticos en una oficina del Citibank en Nueva York. Oct 16, 2012.REUTERS/Keith Bedford

WASHINGTON, 19 oct (Reuters) - Muchos estadounidenses de menores recursos tendrán problemas para mantenerse en el sistema bancario debido a la pandemia de coronavirus tras años de mayor acceso, dijo el lunes un regulador bancario.

Un nuevo informe de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC por su sigla en inglés) encontró que en 2019, sólo el 5,4% de los estadounidenses carecían de una cuenta corriente o de ahorros, el nivel más bajo registrado en la encuesta de una década.

Sin embargo, el impacto económico generado en 2020 por la pandemia podría causar el mayor daño a las personas que apenas pueden acceder a los servicios bancarios tradicionales, advirtió el organismo.

“Es probable que la pandemia de COVID-19 contribuya a un aumento en la tasa de hogares no bancarizados”, dijo la FDIC en su informe, señalando que el acceso bancario generalmente está directamente relacionado con las ganancias económicas.

El regulador dijo que no podía predecir cuántas personas perderían el acceso a las cuentas bancarias o sufrirían económicamente de otra manera, pero señaló algunos indicios preocupantes.

En 2019, el 35,8% de los hogares informaron no ahorrar para gastos inesperados o emergencias. Entre las poblaciones no bancarizadas, el 74% no pudo acumular ahorros de emergencia.