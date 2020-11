Miedo a pandemia, ofertas en línea reducen multitudes en tiendas en "Black Friday" en EEUU

NUEVA YORK, 27 nov (Reuters) - Una pequeña cantidad de compradores con mascarillas acudió a las tiendas de las minoristas de Estados Unidos durante el “Black Friday”, incluidas Macy’s Inc, Walmart Inc y Best Buy, debido a que ofertas en línea y el temor a un aumento de casos de COVID-19 redujeron el entusiasmo por ir a centros comerciales.

Shoppers wait for the doors to open, in hopes of Black Friday savings, at Walmart in LaGrange, Kentucky, November 27, 2020. REUTERS/Bryan Woolston