EXCLUSIVA-EEUU incluye 89 empresas chinas en lista provisional de compañías con vínculos militares

FOTO DE ARCHIVO: Un modelo de avión de pasajeros C919 de Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC) en la Aviation Expo China 2017 en Pekín, China, el 19 de septiembre de 2017. REUTERS/Stringer

22 nov (Reuters) - La administración Trump está cerca de declarar que 89 empresas aeroespaciales chinas y otras compañías tienen vínculos militares, restringiéndoles así la compra de una serie de bienes y tecnología estadounidenses, según una copia de una lista provisional a la que tuvo acceso Reuters.

Si finalmente se publica, la lista podría agravar aún más las tensiones comerciales con Pekín y perjudicar a las empresas estadounidenses que venden partes y componentes de aviación civil a China, entre otras industrias.

Un portavoz del Departamento de Comercio de EEUU -órgano que elaboró el documento- se negó a hacer declaraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. En dicha lista se encuentran, entre otras firmas, Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC), que está encabezando los esfuerzos chinos para competir con Boeing, y Airbus. También la Aviation Industry Corporation of China (AVIC) y 10 de sus entidades relacionadas.

La lista forma parte de un proyecto de ley que identifica a las empresas chinas y rusas que EEUU considera que tienen un “uso final militar”, designación que implica que los proveedores de EEUU deben solicitar licencias para vender una amplia gama de artículos.

Según la ley, es muy probable que las solicitudes de dichas licencias sean denegadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado en los últimos meses sus acciones contra China. Hace diez días dio a conocer una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones de EEUU en empresas chinas que, según Washington, sean propiedad o estén controladas por el ejército chino.

La noticia de la lista llega en un momento delicado para la industria aeroespacial estadounidense, ya que Boeing busca la aprobación de los reguladores chinos para que su 737 MAX pueda volver a volar en ese país. El aparato obtuvo la semana pasada la aprobación de EEUU para volver a transportar pasajeros tras los dos accidentes mortales de finales de 2018 y principios de 2029, respectivamente.